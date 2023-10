Archiviata la vittoria contro il Salisburgo, l'Inter è focalizzata totalmente sulla gara di domenica prossima contro la Roma, match importante per il cammino in campionato ma particolarmente sentita anche e soprattutto per il ritorno a Milano di Romelu Lukaku. Per il belga, considerato il 'traditore' per antonomasia, i nerazzurri hanno preparato un'accoglienza non indifferente. Come ben noto San Siro riaccoglierà Big Rom con 30mila fischietti che serviranno da speciale 'colonna sonora' ad hoc per l'ex Inter. Secondo le indicazioni dettate dalla Nord, "i fischetti verranno distribuiti prima della partita con la 'consegna' di utilizzarli esclusivamente quando l'attaccante toccherà il pallone. Ogni stop, controllo, passaggio o tiro farà letteralmente fischiare le orecchie a Lukaku" spiega la Gazzetta dello Sport che precisa: A livello di regolamento usare 30.000 fischietti è assolutamente consentito poiché non si tratta di un oggetto vietato all'interno dello stadio, il che significa che nessuno degli steward potrà procedere al sequestro. "Tuttavia, l'arbitro potrebbe considerare troppo disturbante il suono dei fischi - si legge sulla Rosea -, anche soltanto per evitare che crei confusione con quello del direttore di gara, indispensabile ai fini dello svolgimento dell'incontro. È quindi probabile che il pubblico del Meazza sentirà risuonare qualche messaggio di avviso nel corso della partita per evitare l''impraticabilità' del match".

