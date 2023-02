C'è una nuova sfida all'orizzonte per Romelu Lukaku: la prima titolarità in Champions League dopo una stagione a dir poco travagliata. Secondo la Gazzetta dello Sport, la sfida con Edin Dzeko, per far da spalla a Lautaro mercoledì sera contro il Porto, adesso è più aperta che mai. Per stessa ammissione di Simone Inzaghi, che aveva parlato così a margine della vittoria sull'Udinese, dove Big Rom ha ritrovato il gol: "Calhanoglu e Dzeko in vantaggio su Brozovic e Lukaku per il Porto? Valuteremo nei prossimi giorni. Lukaku migliora di partita in partita e di allenamento in allenamento, abbiamo piena fiducia in lui. È in buonissima condizione e per questo ha giocato titolare, ma può crescere e deve giocare per farlo".