Il mercato è iniziato ufficialmente e ovviamente le notizie e i nomi coinvolti abbondano. In casa nerazzurra si continua a parlare di Denzel Dumfries, tra i papabili di cessione, in ottica Premier League. L'ultimo aggiornamento è della Gazzetta dello Sport, secondo cui dopo l'ottimo Mondiale dell'esterno in Qatar il Chelsea ha aumentato il proprio interesse. Anche perché Reece James è ancora infortunato dopo la ricaduta di Santo Stefano (ginocchio). Anche il Manchester United cerca da tempo un laterale destro che possa alternarsi a Diogo Dalot, una soluzione per Erik Ten Hag più affidabile rispetto ad Aaron Wan-Bissaka. Un derby inglese che potrebbe fare la gioia dell'Inter, considerando che entrambi i club non hanno problemi a investire. Occhio anche al Tottenham, che a destra non ha giocatori all'altezza delle aspettative di Antonio Conte. Gli Spurs si sarebbero già mossi per Pedro Porro, ma Dumfries è gradito al manager leccese. Con tutta questa concorrenza, è normale che i nerazzurri non vogliano cedere l'olandese per meno di 60 milioni di euro.