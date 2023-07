Dopo l'esordio in nerazzurro di Bisseck e Di Gennaro, ad Appiano Gentile al servizio di Simone Inzaghi sin dal primo giorno di ritiro, ovvero giovedì scorso, nell'amichevole di domani contro la Pergolettese sarà il turno di Davide Frattesi e Marcus Thuram. Alle 18 di domani, venerdì 21 luglio, infatti, l'Inter scenderà in campo contro la squadra militante in Serie C per una delle tante amichevoli in programma durante questa pre-season e proprio nel match in programma per domani "i due nuovi acquisti indosseranno per la prima volta la maglia nerazzurra" si legge sulla Gazzetta dello Sport che svela questo piccolo spoiler.

