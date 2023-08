Gianluca Samacca sarà un nuovo giocatore dell'Atalanta. Ieri la Dea ha effettuato il sorpasso decisivo sull'Inter affondando il colpo con un blitz mettendo sul piatto del West Ham 25 milioni di parte fissa, più 5 di bonus, più una percentuale del 10% sulla possibile, futura, rivendita. Una proposta non troppo diversa dall'ultima interista, con un rilancio arrivato ieri intorno alle 14 da 25 milioni + 4 di bonus.

"Ancora ieri mattina Scamacca aveva ribadito all’Inter la sua volontà di giocare la prossima stagione per Inzaghi, ma nel corso della giornata l’orientamento è cambiato, fino a far pendere la bilancia verso l’Atalanta - racconta la rosea -. E già oggi il giocatore potrebbe raggiungere Bergamo per le visite mediche di rito. Un inserimento prepotente, quello del club dei Percassi, che però era rimasto in sospeso per tutto il pomeriggio: il club bergamasco già dall’ora di pranzo, ovvero prima del rilancio interista, era pronto ad accogliere il giocatore in città organizzando un volo, tanto più dopo aver avuto un ok formale alla sua proposta da parte del West Ham. Ma dopo la controproposta dell’Inter si sono interrotte le comunicazioni sia con il club inglese che con i rappresentanti del centravanti. Situazione per certi versi identica a quella dell’Inter, che dopo aver ribadito di non volersi discostare dalla sua ultima offerta, nel primo pomeriggio ha chiuso le comunicazioni".

Alla fine è stata decisiva la volontà dell'ex Sassuolo, che ha accettato l'ingaggio proposto dall’Atalanta: l'attaccante a Bergamo percepirà 2,6 milioni di euro che con i bonus possono superare i 3 milioni.

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!