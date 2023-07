Dopo essere arrivato a Manchester ieri (in ritardo rispetto all'iniziale tabella di marcia che prevedeva l'arrivo per martedì sera, arrivo slittato per via della cancellazione del volo), giornata durante la quale ha svolto tutto l'iter di visite mediche, André Onana ha lasciato anche Carrington e a breve lascerà anche l'Inghilterra. L'ormai praticamente ex interista è stato avvistato in aeroporto a Manchester pronto a volare per New York, dove si aggregherà al resto dei nuovi compagni di squadra, già nella Grande Mela per il tour pre-season. A renderlo noto è Manchestereveningnews.co.uk che dà per sicuro il debutto del camerunese sabato prossimo contro l'Arsenal al MetLife Stadium.

Andre Onana flying out for Manchester United pre-season tour today | @samuelluckhurst #mufc https://t.co/IKKSxrzQ6L — Man United News (@ManUtdMEN) July 20, 2023