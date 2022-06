Paulo Dybala e l'Inter non hanno ancora trovato l'accordo definitivo. Il Corriere della Sera offre la sua versione sul perché: "L’incontro di ieri non è stato risolutivo anche perché Antun ha ricevuto altre due proposte, una dall’Atletico Madrid (con cui oggi avrà una video-conferenza) e l’altra dalla Premier. Paulo, attualmente in vacanza a Miami con la fidanzata Oriana, aspetta prima di trarre conclusioni definitive: è lusingato dall’affetto dei nerazzurri, è allo stesso tempo consapevole che il passaggio all’Inter dopo i 7 anni alla Juve verrebbe considerato dai suoi ex tifosi come un tradimento. Antun rivedrà l’Inter non prima di settimana prossima e confida probabilmente in un piccolo ulteriore riconoscimento economico. Nella sede interista, va detto, si respira comunque grande ottimismo".