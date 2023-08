Marko Arnautovic è pronto a diventare per la seconda volta un nuovo giocatore dell'Inter. La dirigenza nerazzurra ha chiuso l'affare con il Bologna per l'acquisto a titolo definitivo per 8 milioni di euro, ai quali potrebbero aggiungersene altri 2 di bonus. L'austriaco firmerà un contratto biennale fino al 2025.

"Se così fosse, la quota ammortamento per la stagione 2023/24 sarebbe pari a 4 milioni di euro. Cifra alla quale andrebbe ad aggiungersi lo stipendio che, secondo indiscrezioni, ammonta a 2 milioni di euro netti (2,62 milioni di euro lordi considerando gli sgravi fiscali del Decreto Crescita). Il costo complessivo di Arnautovic in questa stagione sarà quindi pari a 6,62 milioni di euro", riporta Calcio&Finanza.