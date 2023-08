Samardzic dopo Sommer. Il centrocampista serbo - come conferma il Corriere dello Sport - è in arrivo a Milano: accordo fatto tra Inter e Udinese, tra domani e martedì sarà a disposizione di Inzaghi. "Difficile vederlo all’opera già contro il Salisburgo, dove invece dovrebbe fare il suo esordio tra i pali Sommer, almeno per una fetta di partita - si legge -. Per completare la rosa bisognerà attendere la fine del mercato, l’ultimo ad arrivare dovrebbe essere l’innesto in difesa per coprire il vuoto lasciato da Skriniar. Come successo l’anno scorso in extremis con Acerbi, si aspetteranno occasioni di fine sessione. Si monitora Demiral dell’Atalanta, in rottura con Gasperini ed escluso dai convocati per l’amichevole di ieri contro l’Union Berlino".

