Pavard ha preso la maglia 28, Klaassen quella 14. E oggi entrambi saranno per la prima volta a San Siro da interisti, sebbene cominceranno il match con la Fiorentina dalla panchina. "Entrambi hanno subito fatto vedere le proprie qualità in allenamento. Anche l’ex Ajax ha esibito piedi educati e una facilità nel tiro da fuori che potrebbe risultare molto utile nelle partite difficili da sbloccare - spiega il Corsport -. Intanto, si candidano per giocare almeno uno spezzone contro la Viola. Non ci saranno, invece, Acerbi, non ancora pronto dopo lo stop di un mese, Sensi, in via di smaltimento l’affaticamento, e Sanchez, in ritardo, meglio quindi che lavori piuttosto che stare in panchina".

