I progetti per il futuro, ma anche uno sguardo ai prossimi appuntamenti in campo. Antoine Griezmann, stella dell'Atletico Madrid, parla ai microfoni del quotidiano AS tracciando un bilancio del suo 2023 spiegando quali sono gli obiettivi suoi e dei Colchoneros per questa stagione: "Voglio provare a vincere un titolo con questo club. Voglio fare tutto il possibile. Affronteremo l'Inter agli ottavi di Champions League, è un avversario difficile, ma è simile a noi. E in Liga vogliamo essere il più vicini possibile alla vetta fino alla fine, perché fino alla fine può succedere di tutto".

Griezmann conferma poi che l'Atletico Madrid sarà la sua ultima squadra in Europa e punta al prolungamento: "Sì, è quello che ho detto. So che la società è favorevole a poter fare uno sforzo per il rinnovo e ne parleremo. Dopo mi piacerebbe provare la MLS, l'ho sempre detto. Ma l’Atlético sarà quasi al cento per cento il mio ultimo club in Europa. È dove voglio essere, dove mi vedo più felice; io qui sono a casa".

