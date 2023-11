In vista dello scontro diretto di domenica sera, anche Gian Piero Gasperini viene incalzato con la domanda più gettonata dell'ultimo periodo: chì, tra Inter e Juventus, è la favorita per lo scudetto?

"È facile dire che l'Inter sia la squadra più accreditata, fino ad adesso hanno dato questa sensazione - risponde Gasp in conferenza stampa, alla vigilia di Atalanta-Napoli -. In questo momento sono le squadre pretendenti, l'Inter è un po' più favorita, ma sono passate solo 12 giornate. La Juventus ha sicuramente possibilità di crescita molto importante. Con Inter e Juventus sono state due partite che in fin dei conti ci hanno dato consapevolezza ed energie, la qualità con cui affronti queste squadre ti dà la dimensione e il metro di quelle che possono essere le tue possibilità".

