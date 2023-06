Marcelo Brozovic è ormai prossimo a salutare l'Inter per approdare nella nuova oasi milionaria del calcio, l'Arabia Saudita. Nonostante ciò, alcuni tifosi sono refrattari all'idea di vedere partire il croato e sui social provano a mandargli appelli per la permanenza in nerazzurro. Anche i vip come il tennista Fabio Fognini, che a commento del suo post su Instagram con le foto del figlio Rafa, gli scrive perentorio: "Resta". Brozo, però, risponde in maniera criptica: "Rafi è pronto a firmare". Ma per chi?

