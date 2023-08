Sono ripartite ieri le trasmissioni live di FcInterNews, la mattina l'approfondimento della nostra redazione, al pomeriggio live alle 19 'Il Salotto di FcInterNews' (visibile sul canale youtube, pagina Facebook e profilo Twitch) con la partecipazione di tanti ospiti esterni, volti noti del tifo nerazzurro: Andrea Bosio, Filippo Tramontana, Biagio Privitera, Gabriele Borzillo, Michele Borrelli e altri. La novità della stagione 2023/24 è la possibilità anche per voi tifosi di diventare protagonisti delle nostre tramissioni. Non soltanto scrivendo in diretta i vostri commenti, che vengono letti e commentato già tutt'ora, ma anche partecipando in videochiamata alle nostre dirette.

Come? Abbonandosi al nostro canale Youtube: cliccando sul tasto 'ABBONATI' presente sul nostro canale (o direttamente qui) con una modestissima spesa mensile si potrà diventare protagonisti, intervenendo in diretta non solo durante 'Il Salotto di FcInterNews' ma durante tutti gli altri live, compresi i post partita. In una speciale bacheca riservata agli abbonati troverete infatti il link per collegarsi alla diretta, attendere che il conduttore approvi la vostra partecipazione e il gioco è fatto.

Gli abbonati inoltre avranno il vantaggio della priorità nella risposta ai propri commenti, rispetto agli altri partecipanti.

Abbonatevi subito quindi e diventate parte attiva di FcInterNews Live!