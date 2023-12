Parole d’amore quelle scritte e dedicate da Federico Dimarco alla sua Inter e ai suoi fratelli più che tifosi. "Dicono sempre che viaggiare sia una delle cose più belle da fare. Vero, ma aggiungo che niente è come tornare a casa e… restarci" si legge in un pezzo della lunga lettera social attraverso la quale l’esterno interista ha commentato il suo rinnovo fino al 2027. Post al quale non sono mancati i commenti e le congratulazioni di ex compagni e tifosi della Beneamata. Applausi da parte di Edin Dzeko, "Te lo meriti" scrive Radja Nainggolan, ancora applausi da parte di Borja Valero. Amala, scrive il noto nerazzurro Fabio Fognini. "Vogliamo uomini come voi" commenta Rudy Zerbi.

