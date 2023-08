Dopo la notizia pubblicata in prima serata, in cui affermava il rientro a Udine di Lazar Samardzic, Gianluca Di Marzio ritratta e fa sapere che il calciatore si trova in realtà ancora a Milano. Il club nerazzurro aveva comunicato al calciatore che poteva tornare a casa, ma il centrocampista serbo ha deciso di restare come segnale della sua buona volontà di firmare. Adesso il calciatore ha due o tre giorni a disposizione per decidere se accettare o meno le condizioni concordate con l'Inter prima che il nuovo entourage cambiasse le carte in tavola.

Il calciatore sembra ben disposto ad accettare la proposta, dunque al momento regna un cauto ottimismo sulla buona conclusione della trattativa.