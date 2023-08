Vaentino Lazaro si avvicina a grandi passi al ritorno al Torino. Il laterale austriaco, in prestito in granata lo scorso anno, ha sciolto le ultime riserve accettando la destinazione granata a titolo definitivo. Ora, come evidenzia Gianluca Di Marzio, esperto di mercato di Sky Sport, restano da definire gli ultimi dettagli con l'Inter, che dovrebbe incassare 4 milioni di euro dalla sua cessione.