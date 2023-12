L'operazione a cui dovrà sottoporsi Juan Cuadrado, per risolvere definitivamente il problema al tendine d'Achille che lo sta tormentando da diversi mesi, costringerà l'Inter a correre ai ripari durate il mercato di gennaio per comprare un laterale destro da alternare a Denzel Dumfries. "Il colombiano sarà out per qualche mese, c'è la possibilità concreta che l'Inter possa intervenire a costi limitati con un prestito o anticipando un eventuale colpo che si pensava di fare a 0 a giugno", ha spiegato Gianluca Di Marzio, parlando a Sky Sport.

