Negli studi di ‘Sky Calciomercato - L’originale’, Gianluca Di Marzio fa il punto sulle trattative di mercato in casa Inter: “Arrivano scossoni di mercato dalla Spagna, quello di ieri relativo a Depay non ha trovato riscontri e da quello che ci risulta il calciatore vuole solo l’Atletico Madrid. L’altro scambio, tra Brozovic e Kessie, invece resta in piedi. Dipende molto dal Barcellona, Se dirà a Kessie che è fuori dai piani l'operazione può prendere corpo. Poi bisognerà capire la volontà dell'inter e del calciatore”.