Michele Di Gregorio si racconta oggi in una bella intervista a Tuttosport. Parte da lontano, da quando a 7 anni da Corsico è finito all'Inter, dove è rimasto fino ai 20. Grande gioia nel mezzo, lo Scudetto Primavera 2017. "Arrivavo da un paio di stagioni di infortuni, l’ho vinto da capitano e da fuori quota. Non eravamo i più forti, però siamo riusciti a creare un gruppo dove si stava bene tra noi, c’era serenità nel lavorare. Una esperienza che porto con me oggi: la forza del gruppo. Vecchi? i preferiva Radu. Quando sono cresciuto calcisticamente ho capito che fare l’allenatore della Primavera all’Inter chiede responsabilità. Mi ha detto una frase che mi è servita: “Radu ha più talento, però tu sei un gran lavoratore. È la tua strada, c’è chi arriva prima e chi dopo”.

Successivamente al percorso nelle giovanili, Di Gregorio ha scelto la Serie C e per questo ringrazia il procuratore Belloni e l'Inter, "per fortuna sono stato consigliato bene. È stata la decisione migliore".

Sul suo ruolo, invece, l'estremo difensore afferma: "Oggi i portieri sono molto più coinvolti, in fase difensiva siamo una linea guida dietro. Io dialogo con Caldirola e Pablo Mari. Maignan sta dando molto in questo senso, ma io mi rivedo in Handanovic, un esempio negli anni all’Inter. Un leader silenzioso".

Infine un endorsement per un compagno di squadra. "Colpani è da Nazionale? Per me sì: ha qualità e intelligenza, riempie gli spazi, segna di sinistro, di destro e di testa. In quattro anni ha avuto una crescita importante".