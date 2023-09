Dopo le vittorie contro Monza e Cagliari, l'Inter suona la terza sinfonia di fila battendo anche la Fiorentina. Un avvio di campionato perfetto per i nerazzurri, sottolineato con il classico post sui social anche da Stefan de Vrij, titolare al centro della difesa in queste prime uscite stagionali: "Non c’è modo migliore per arrivare alla sosta con 9 punti in 3 partite. Bravi ragazzi!", il messaggio dell'olandese dopo il 4-0 sui viola.

