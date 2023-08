L'Arsenal ha rifiutato un'offerta di quasi 40 milioni di euro da parte del Monaco per Folarin Balogun. Lo riferisce Fabrice Hawkins, giornalista di BFMTV, che spiega come il club francese abbia già un'intesa di massima con il calciatore. L'Inter resta una concorrente importante per l'attaccante statunitense, ma è chiaro che certe cifre al momento taglierebbero fuori la formazione nerazzurra. Intanto i monegaschi sono pronti a tornare alla carica nelle prossime ore.