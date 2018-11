Settimana di lavoro corta per l'Inter che, dopo l'allenamento di ieri, si regala due giorni di stop. Si tornerà a sudare ad Appiano nella giornata di lunedì. "Tra rientri scaglionati e il match di Champions di mercoledì 28 contro il Tottenham, contro il Frosinone sarà turnover - anticipa il Corriere dello Sport -. Occhi puntati, però, su Nainggolan che anche ieri ha lavorato a parte. L’obiettivo è farlo tornare in campo già sabato prossimo, in modo da mettergli benzina nelle gambe e migliorare la sua condizione per la sfida contro gli Spurs".