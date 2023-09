Lautaro Martinez tra i promossi della 3a giornata di Serie A secondo Antonio Cassano. L'ex attaccante dell'Inter ha parlato così del Toro in un video postato sui proprio profilo Instagram. "Qualcuno dice che Osimhen gli è davanti, mai. Lautaro oggi è uno dei cinque attaccanti più forti al mondo, fa la differenza. È fortissimo, riesce a far gol, riesce a far giocare la squadra, fenomenale", le sue parole.