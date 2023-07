"Ciao Inter Fans, ho una buona notizia per voi". Comincia così il video realizzato per i profili social del club da Hakan Calhanoglu per annunciare la notizia del rinnovo del suo contratto fino al 2027. "Saremo ancora insieme a difendere i colori nerazzurri. Forza, Inter", ha aggiunto il centrocampista turco.