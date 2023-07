Il nome di Yann Sommer, obiettivo caldo di mercato dell'Inter per rinforzare il reparto portieri che presto sarà orfano anche di André Onana, non compare tra i giocatori a disposizione di Thomas Tuchel per il primo test che il Bayern Monaco sta giocando contro il Rottach-Egern. Lo riferisce Tobi Altschaffl, giornalista della BILD. Da capire se questo sia o meno un indizio favorevole ai nerazzurri, che stanno dialogando con i tedeschi per provare ad acquistare l'esperto estremo difensore svizzero senza pagare interamente la clausola rescissoria da 6 milioni di euro.

Bayerns Kader / Startelf beim ersten Test der neuen Saison. Yann Sommer ist nicht aufgelistet. pic.twitter.com/lmL4aymaWE — Tobi Altschäffl (@altobelli13) July 18, 2023