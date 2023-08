Benjamin Pavard non è negli undici titolari di Thomas Tuchel per il debutto del Bayern Monaco in Bundesliga. Il nazionale francese, obiettivo di mercato caldissimo dell'Inter, andrà infatti in panchina, sostituito da Mazraoui. Ulteriore segnale di una trattativa che sta procedendo in maniera piuttosto spedita.

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!