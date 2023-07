Gian Piero Gasperini, tecnico dell'Atalanta, ha parlato in sala stampa al termine dell'amichevole contro il Locarno concentrandosi anche sulle voci di mercato relative a Duvan Zapata e Luis Muriel, accostati anche all'Inter: "Non mi priverei così facilmente di giocatori della qualità di Muriel e Zapata. Facile dire che sono reduci da una stagione da 5 gol in due, ma ci sono stati tempi in cui ne facevano più di 40. Vorrei avere delle alternative, prima", le parole riprese da Sportmediaset.

Sul dualismo in porta: "Carnesecchi e Musso meritano entrambi di giocare. Musso rimane un portiere molto forte, Marco è un ragazzo in crescita. Non so se uno possa accettare di fare il secondo all'altro - chiude l'allenatore dei bergamaschi -. Tutt'e due ambiscono a fare il titolare. Io guardo solo il campo e rispetto entrambi, che ritengo molto forti. Se non ci sono altre soluzioni, ci vogliono intelligenza e testa, sennò iniziano i casini e qualcuno ci marcia dando la colpa a presunti contrasti degli interessati con me".