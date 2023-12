"Il +4 non dice abbastanza della superiorità dell'Inter. L'Inter ha dimostrato di essere superiore a tutte le altre squadre. Non sempre la più forte lo dimostra, è il campo che dà giudizi definitivi" ha detto Lele Adani a 'La Domenica Sportiva', sulla Rai, nel post-partita di Lazio-Inter, finito con il successo dei nerazzurri, ora a +4 dalla Juventus seconda. "L'Inter ha il merito di ripetersi ogni settimana. Ha una consapevolezza che le permette di decidere quanto aprire e chiudere una partita. Era accaduto anche a Napoli, come solo le grandi squadre fanno. L'Inter crea sempre di più di quanto subisce, l'errore avversario molte volte l'Inter lo provoca.

"L'Inter anche quando va piano fa le cose bene, deve aspettare solo il momento di indirizzare la partita. L'Inter non tradisce dal punto di vista dell'attitudine mentale ed è la grande differenza rispetto all'anno scorso dove l'Inter era la più forte ma è arrivata a 18 punti dal Napoli. In pochi mesi ha ribaltato questo modo di essere grazie ad una grande applicazione" ha continuato.

Su Lautaro:

"Fino ad un paio di anni fa era la sponda. Di Lukaku, di Dzeko. Ora gli altri si adeguano a lui".

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!