Nella scorsa sessione di calciomercato, l'Inter ha commesso un errore di valutazione mollando, dopo mesi di corteggiamento, Paulo Dybala per puntare tutto su Romelu Lukaku . E' il pensiero espresso da Lele Adani durante la 'Bobo tv', nel tradizionale appuntamento del lunedì su Twitch : "Dybala è un calciatore che è un'opportunità per la Serie A, su di lui a un certo punto è calato il silenzio e un bel giorno l'Inter lo ha visto firmare con la Roma . E' qui che l'Inter deve sentirsi sconfitta - le parole dell'ex difensore -.

L'Inter doveva prendere l'argentino per rinforzarsi, poi eventualmente pensare a chi cedere. Senza Skriniar non si va in Champions? Non è vero, il Napoli per esempio prende Kim".