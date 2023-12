"Indossare la fascia da capitano è stato un grande orgoglio" ha ammesso con emozione Matteo Darmian, ai microfoni della UEFA, dopo il match di ieri sera tra Inter e Real Sociedad, gara durante la quale l'esterno di Inzaghi è sceso in campo con la fascia da capitano. "Quando giochi per un club come l'Inter è un grande motivo di orgoglio e vuoi sempre raggiungere certi obiettivi".

Sugli avversari di ieri:

"La Real Sociedad ci ha pressati molto bene, con un ottimo ritmo. Abbiamo reagito colpo su colpo, ma purtroppo non siamo riusciti a sbloccare la situazione. Questo pareggio non ci permetterà di arrivare primi ma guardiamo avanti con ottimismo. Daremo tutto per arrivare lontano in Champions League, anche i nostri avversari non saranno contenti di affrontarci, a prescindere da chi saranno".

