E' cominciata in Lega Serie A una fondamentale assemblea dei club in cui si parlerà dei diritti tv del massimo campionato. All'incontro tra i rappresentanti dei club sono presenti, come si vede dalle immagini che vi proponiamo, anche i due Ceo dell'Inter, Beppe Marotta e Alessandro Antonello. Proprio oggi potrebbero arrivare fondamentali novità riguardo all'assegnazione dei diritti o alla nascita del canale.

️ L'arrivo di Marotta e Antonello all'assemblea di Lega pic.twitter.com/v2p0VH5X4J — FcInterNews.it (@FcInterNewsit) October 23, 2023