Ospite oggi negli studi di 'Sky Calciomercato - L'Originale', l’ex portiere dell’Inter Walter Zenga parla così dell’attacco dell’Inter a due giorni dal big match contro il Napoli: "Lautaro-Dzeko-Lukaku? Tutti e tre insieme penso che sia difficile, anche se ci può anche stare con Lautaro più dietro - ha esordito l' Uomo Ragno -. Quello che posso dire io è che al momento Dzeko è quello più intoccabile, Dzeko-Lukaku era la coppia che voleva Conte all’Inter e dopo ile amichevoli sono quelli che hanno trovato l’intesa migliore. Lautaro viene da un Mondiale vinto dove però non ha fatto benissimo.

Io farei giocare Dzeko-Lukaku in coppia per due partite di fila, poi farei entrare Lautaro al posto di uno dei due e poi li alternerei a seconda della partita. Brozovic è infortunato ma comunque non lo avrei fatto giocare titolare".