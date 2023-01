"Perché l'Inter non ha venduto Skriniar a luglio? Perché, dopo quanto successo al Milan con Donnarumma e Kessié, rischiare di perdere soldi quando sei in una situazione economica non bellissima?". Così Christian Vieri, nel consueto appuntamento del venerdì con la 'Bobo Tv', sul suo canale Twitch. "Dovevano cederlo in estate a 55-60 milioni al PSG ringraziandolo per quanto fatto e prendere un giovane - ha aggiunto l'ex bomber nerazzurro -.