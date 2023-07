Numeri in crescita rispetto al 2022 per Suning come evidenziato dalle previsioni semestrali sulla performance 2023 pubblicate in giornata. “Dal 1° gennaio al 30 giugno 2023, la perdita di utile netto attribuibile agli azionisti delle società quotate dovrebbe essere compreso tra 15 e 2 miliardi di yuan – scrive la compagnia cinese proprietaria dell'Inter -. La perdita di utile netto attribuibile agli azionisti delle società quotate, dopo aver dedotto gli utili e le perdite non ricorrenti, è di 1,6-2,1 miliardi di yuan. Se nel medesimo periodo dell'anno passato questa voce aveva superato i 2,74 miliardi di yuan, quella attuale è diminuita del 27,03%-45,27% su base annua.

Suning - spiega inoltre - continuerà a promuovere l'aumento dei ricavi del core business degli elettrodomestici 3C, i quali hanno registrato un aumento del reddito operativo e ottimi dati anche riguardo le vendite trimestrali. Nota stonata le perdite della prima metà dell'anno dovute all'impatto dell'attività di Carrefour in Cina.

Dal punto di vista delle future strategie di sviluppo – prosegue la nota -, Suning.com sta promuovendo il lancio e la promozione dei negozi "Suning E-Home" nei mercati primari e secondari. Secondo l'annuncio, nella prima metà dell'anno, i ricavi delle vendite dei negozi professionali di arredamento per la casa 3C sono aumentati del 14,9% su base annua. Il business del cloud retail di Suning.com ha fatto passi in avanti nei mercati delle contee e delle città. Nella prima metà dell'anno sono infatti stati aperti 862 nuovi negozi. Al 30 giugno, il numero totale di negozi in franchising cloud al dettaglio di Suning.com ha raggiunto quota 10.286. Come ribadito nell'ultima conferenza di Aprile, l'obiettivo futuro è di “aprire 2.000 nuovi negozi cloud al dettaglio durante tutto l'anno, concentrandosi sull'espansione di 500 negozi Super e aumentando le vendite annuali del 50% su base annua”.