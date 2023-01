Nel post partita di Napoli-Cremonese, ottavo di Coppa Italia vinto dagli ospiti clamorosamente ai calci di rigore, Luciano Spalletti si è concesso ai microfoni di Mediaset. "Partita sottovalutata? Tutti i calciatori conoscono la storia delle partite nel calcio in generale - le sue parole -. Anche gli altri ottavi di finale: due sono stati decisi ai supplementari, l'Inter ha ribaltato all'ultimo col Parma. Quindi si sa, per l'esperienza che abbiamo e per quello che si vede nel calcio, è una cosa evidente. Se non riesci a ripetere la tua qualità in tutte le partite poi il risultato va in discussione perché anche gli altri giocano e hanno possibilità importanti. Se poi gli gira pure l'episodio ti mettono in difficoltà".