Tra i tantissimi ospiti del Social Football Summit c'è anche Bernd Reichart, l'ad dell'agenzia A22 che ha in mano l'organizzazione della Super League. E che torna a rilanciare il progetto: "Perché c’è bisogno della Superlega? Il primo motivo è la gestione dell’attuale sistema, con la UEFA che al centro di numerosi conflitti di interesse e forse non è valida a portare avanti l’evoluzione del calcio. I club si assumono tutto il rischio, e la UEFA sta sopra a tutti. Il nostro progetto non si distacca da tutti i campionati, ma è compatibile con le esigenze domestiche e i calendari. La competizione potrà essere un’alternativa alle competizioni europee infrasettimanali e complementare alle leghe nazionali. Le competizioni attuali non sviluppano appieno il loro potenziale e non coinvolgono le generazioni più giovani, che ormai non seguono più un match per la sua attuale durata“, continua Reichart.

Reichart prosegue: “Sarebbe importante che le squadre più importanti si affrontassero sui palcoscenici migliori, l’idea è di sviluppare la stessa cosa per uomini e donne. Se vi è un sistema competitivo molto vivo, dove le squadre si scontrano regolarmente, sono sicuro che ne beneficeranno i brand, aumentando la fanbase e permettendo investimenti importanti a livello strutturale“.