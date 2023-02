Il tema legato alle plusvalenze continua ad essere oggetto di discussione. Uno degli ultimi a parlare della questione è Andrea Abodi , ministro dello sport intercettato a L’Aquila per alcuni eventi legati al servizio civile: "Sul tema in generale di una cattiva gestione di alcune società calcistiche, prima di tutto nel rispetto dell’autonomia, mi auguro che ci sia un’autoregolamentazione all’interno del sistema federale - le parole raccolte da Sportface.it -. Tenendo conto anche di ciò che viene fatto a livello europeo. Resta il tema della competitività: regole comuni e miglioramento della normativa interna nello sport, nella fattispecie il calcio, in modo che ci possa essere un’equa competizione a livello nazionale e internazionale, anche contrastando le patologie gestionali e fornendo strumenti che garantiscano l’equa competizione, perché a volte si determinano condizioni che non garantiscono una competizione corretta".

Poi un commento anche sul recente stop al Senato dell’emendamento per allungare la durata dei diritti tv da tre a cinque anni: "Per quanto riguarda il tema della bocciatura dell’emendamento sull’eventuale estensione per due stagioni sportive dei contratti con i licenziatari TV e OTT per la Serie A ricordo che il Parlamento ha ritenuto non opportuno procedere e mi posso limitare a dire che condivido pienamente questa decisione".