"Pensavo che Lukaku sarebbe rimasto all'Inter, con mio fratello, ma alla fine mi rendo conto che è andato nella squadra migliore per lui". Filippo Inzaghi ha commentato così, nel corso di un’intervista al Messaggero, la scelta di Big Rom di non proseguire la sua carriera all'Inter per poi approdare alla Roma agli sgoccioli della sessione estiva di mercato.

"L'effetto di Lukaku alla Roma può essere lo stesso che ha avuto in quella città Batistuta. Ve lo ricordate? La spinta verso lo scudetto la dettò proprio l'arrivo dell'argentino. Si accese la piazza e anche la squadra", ha aggiunto SuperPippo.