Il Mondiale per Club, che inizierà il 1° febbraio, sarà l’occasione per vedere all’opera l’ultima grande novità introdotta dall’IFAB, l’organo che vara tutte le modifiche al regolamento: la spiegazione da parte degli arbitri ai tifosi via microfono delle proprie decisioni dopo aver visionato il VAR. L’arbitro, attraverso il proprio microfono, spiegherà la propria decisione post revisione agli spettatori presenti allo stadio e a quelli che seguono la partita in televisione. Una novità varata dall’IFAB nella giornata di oggi e che avrà come prima prova ufficiale la massima manifestazione FIFA per club.