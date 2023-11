Ospite ieri negli studi di Amazon Prime Video nel postpartita di Salisburgo-Inter, l'ex centrocampista della Juventus Claudio Marchisio ha commentato così la vittoria che ha permesso di qualificarsi con due turni d'anticipo agli ottavi di finale:

"L'Inter non ha vinto da grande squadra, ma grazie al suo giocatore migliore che è sempre decisivo - il riferimento ovviamente a Lautaro Martinez, che con il suo ingresso nella ripresa ha cambiato faccia alla gara -. Ma per vincere da grande squadra serve uno step in più. Guardando il calendario nerazzurro mi sono reso conto però di quanto sia stata importante questa vittoria", ha concluso.