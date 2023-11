Intervistato da News.Superscommesse.it, l'ex calciatore Marco Marchionni ha parlato anche della prossima sfida tra Juventus e Inter, dando la sua personale visione: “Al momento secondo me non ci sono favoriti. Vedremo sicuramente una grande partita perché l’una vorrà dimostrare all’altra chi è la più forte. Io credo proprio che, a prescindere dal risultato, la Juve è e rimane una candidata per la vittoria finale del tricolore”.