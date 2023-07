Ufficializzato il suo passaggio allo Young Boys Berna, l'attaccante Darien Males, arrivato dall'Inter, rilascia le sue prime parole da neo giocatore giallonero per i canali ufficiali del club: "Non vedo l'ora che arrivi la nuova stagione. Conosco già alcuni dei nuovi compagni di squadra e sicuramente mi sistemerò rapidamente qui allo Young Boys. Ma vorrei anche ringraziare Inter e Basilea. L'Inter perché ha reso possibile il passaggio a titolo definitivo e il Basilea perché lì ho potuto vivere delle belle soddisfazioni la scorsa stagione, soprattutto in Conference League".