L'ex attaccante della Dynamo Kiev Viktor Leonenko ha condiviso la sua opinione sul possibile trasferimento del portiere Anatoliy Trubin dallo Shakhtar Donetsk all'Inter, plaudendo alla strategia del club arancionero: "“n generale, penso che sia troppo presto per Trubin per lasciare l'Ucraina. Lo Shakhtar sta facendo bene, più soldi chiedono e meglio è.

Poi, secondo me, ha ancora bisogno di fare esperienza: vediamo come Trubin non sia ancora affidabile con i piedi, indirizza gli avversari verso la sua porta con i passaggi. Non si è ancora messo in mostra, tranne che per le partite contro l'Inter dove però hanno colpito parecchi legni. Molto probabilmente, è meglio che Trubin rimanga e acquisisca più esperienza", scrive Leonenko su Telegram.