Nelle ultime stagioni gennaio è stato un mese decisamente complicato per l'Inter. La Gazzetta dello Sport riassume le ultime stagioni, legate da un minimo comune denominatore, ovvero la difficoltà a ripartire dopo la sosta natalizia. Da capire cosa accadrà quest'anno, in cui la sosta è stata ancora più lunga del solito. Lo scorso anno la crisi non è avvenuta a gennaio bensì nel mese successivo: a gennaio sono arrivate le vittorie contro la Lazio e la Supercoppa contro la Juve, mentre a febbraio sono arrivati i ko con Milan, Liverpool e Sassuolo, più il pareggio a Napoli. Nemmeno l'Inter scudettata di Antonio Conte è stata immune al calo di inizio anno: nel 2021 pareggi in campionato contro Roma e Udinese e sconfitta contro la Samp, mentre nel 2020 tre pareggi in quattro partite di campionato contro Atalanta, Lecce e Cagliari.