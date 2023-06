Continuano i festeggiamenti di fine stagione per la Curva Nord, con Javier Zanetti che oggi è stato protagonista. Il vice presidente dell’Inter ha infatti fatto visita al negozio ufficiale della Curva ed ha poi tagliato il nastro inaugurale del murale a lui dedicato nel Quartiere Satellite di Pioltello, località dell'hinterland milanese, realizzato da Stefania Marchetto, in arte "Ste Real", sul quale ha anche apposto il suo autografo. Prossimo appuntamento, la grande festa della Curva in programma nei prossimi giorni.