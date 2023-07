Quali saranno i prossimi portieri dell'Inter a prendere la pesante eredità di André Onana e Samir Handanovic? Walter Zenga, storico ex portiere nerazzurro, elegge il suo preferito informando i follower attraverso una storia su Instagram: "In tanti mi avete chiesto quale portiere preferisco. Tra tutti quelli nominati per caratteristiche tecniche, professionalità e qualità preferisco Audero. Vi fidate di me?", chiede l'Uomo Ragno ai suoi interlocutori.