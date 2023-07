C'è grande movimento di mercato attorno a Kylian Mbappé, ormai separato in casa al Paris Saint-Germain dopo l'esclusione clamorosa dalla tournée asiatica del club. Secondo RMC Sport, alcuni club della Premier League si sono mossi per sondare il terreno con il fenomeno francese, a partire dal Chelsea che ha chiesto informazioni per capire la fattibilità dell'affare.

Chi, invece, non ha aspettato lo strappo forse definitivo tra le parti di ieri sera è l'Al-Hilal, pronto a offrire 400 milioni di euro in due anni: nei piani della società del Golfo, aggiungono i colleghi transalpini, il capitano dei Blues potrebbe lasciare il club il prossimo anno per passare al Real Madrid, sua meta preferita.