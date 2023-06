Edin Dzeko e soprattutto Milan Skriniar titolari, panchina per Kristjan Asllani: questo lo status dei tre giocatori dell'Inter impegnati insieme a Romelu Lukaku nelle gare di qualificazione agli Europei di questa sera. Il bosniaco guiderà la sua squadra da capitano nell'incontro con il Portogallo, mentre c'è curiosità per vedere le condizioni del difensore slovacco in quel di Reykjavik contro l'Islanda. Il giovane centrocampista albanese viene messo inizialmente in panchina da Sylvinho per il match contro la Moldavia.