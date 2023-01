Alexis Mac Allister farà ritorno in Inghilterra nella giornata di oggi, riprenderà presto gli allenamenti e potrebbe addirittura essere pronto per scendere in campo qualche minuto nella partita che il suo Brighton affronterà martedì contro l'Everton. Intanto impazza il mercato per il centrocampista che si è messo fortemente in luce nell'ultimo Mondiale. Secondo la Gazzetta dello Sport, oltre alla Juventus, anche Manchester United, Arsenal, Atletico Madrid e Chelsea hanno chiesto informazioni dopo Qatar 2022.